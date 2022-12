Nino D’Angelo visita a sorpresa l’Ospedale Monaldi: a Natale tra i malati di SLA del centro Nemo Il cantante napoletano si è intrattenuto con gli ammalati e con gli operatori sanitari del centro clinico: “Una grande emozione”

A cura di Pierluigi Frattasi

“Al centro clinico Nemo mi sono molto emozionato…Grazie per quello che fate e l'amore che donate”. Sono le parole di Nino D'Angelo per gli operatori sanitari del Centro Clinico NeMO di Napoli, all'interno dell'Azienda Ospedaliera dei Colli – Ospedale Monaldi. Il grande cantante napoletano ieri ha fatto una visita a sorpresa ai pazienti del centro, affetti da malattie neuromuscolari come la SLA, SMA e le distrofie muscolari. Un regalo inaspettato in vista del Natale 2022. Al centro ha anche firmato una delle pareti del reparto.

Nino D'Angelo si è intrattenuto con gli ammalati

Nino D'Angelo si è intrattenuto con tutti i pazienti e i loro familiari. “Dobbiamo continuare a credere nella possibilità di fare progetti per il domani – ha detto – proprio grazie all’amore per la vita, che è l’amore capace di donare. Ma il donarsi ha bisogno anche di gesti semplici, concreti, che arrivino al cuore, come quando si manda un bacio, nel quale si racchiude il senso stesso della vita che prosegue”.

Il Centro multidisciplinare NeMO è attivo dal novembre 2020 presso l'Ospedale Monaldi. Il reparto è inserito nel Sistema Sanitario Nazionale, le prestazioni ed i ricoveri sono completamente gratuiti e questo è possibile grazie alle Istituzioni, come quella di Regione Campania e dell’Ospedale dei Colli.

“La sinergia con il Centro Clinico NeMO – ha spiegato il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, Anna Iervolino – è frutto di una sperimentazione gestionale che nasce con l’obiettivo di offrire ai pazienti affetti da patologie neuromuscolari non solo assistenza specialistica all’avanguardia, ma anche grande attenzione alla persona e ai bisogni di umanità nelle cure.

Per il presidente del network dei Centri Clinici NeMO, Alberto Fontana che aggiunge: “Per i pazienti, per i nostri operatori che ogni giorno esercitano l’arte della cura, e per tutti noi, le parole del maestro D’Angelo sono l’augurio più bello per questo Natale e non possiamo che esserne grati”.