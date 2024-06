Video di

Nino D’Angelo si trasforma in Conte e gli dà il benvenuto a Napoli: “Siamo tutti Contiani” Nino D’Angelo “accoglie” Antonio Conte come nuovo tecnico del Napoli assumendo le sue sembianze: “Mister, siamo già tutti Contiani” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

"Mister Conte, vogliamo solo te. Siamo tutti Contiani!": così Nino D'Angelo ha dato il benvenuto su Instagram al nuovo tecnico del Calcio Napoli. In un video, subito diventato virale, il cantante partenopeo si è letteralmente "trasformato" in Conte e ha dato così il benvenuto al tecnico del Napoli. Il video originale, quello in cui Nino D'Angelo appariva come sé stesso, risale a qualche settimana fa: ma ora, con l'arrivo di Conte, lo ha ricaricato con un filtro apparso su Instagram e che permette di sostituire i propri lineamenti con quelli del nuovo tecnico del Napoli. Subito diventato popolare, in primis tra i tifosi azzurri, Nino D'Angelo lo ha subito utilizzato per un video che è diventato in poco tempo virale.

Mister Conte, vogliamo solo te. Tu devi essere il nuovo allenatore del Napoli. Ti stiamo abbracciando a braccia aperte. Tutti noi tifosi, quelli veri, quelli di sempre. Ti amiamo già. Già siamo “Contiani”, ti voglio bene Antò, ti aspetto a Napoli.

In tanti, in queste ore, stanno accogliendo a proprio modo l'arrivo dell'ex tecnico della Nazionale sulla panchina del Napoli. Il primo ad "anticipare" addirittura la firma fu il maestro Genny Di Virgilio, che creò subito una statuina ad hoc con il tecnico salentino e il presidente Aurelio De Laurentiis. Non sono mancate pizze a tema, e perfino pubblici attestati di stima da parte di altre celebrità dello spettacolo. Insomma, Antonio Conte un risultato sembra averlo già ottenuto: rivitalizzare una piazza che dopo la sbornia dello Scudetto si era atrofizzata con le prestazioni incolori di quest'anno, che avevano suscitato malcontento generale tra i tifosi.