Nino D’Angelo scarta il suo regalo di Natale: un busto di Diego Armando Maradona Il cantante partenopeo, tifosissimo del Napoli, ha ricevuto in dono per questo Natale un busto del suo idolo, “El pibe de oro”.

A cura di Valerio Papadia

Non ha mai nascosto la sua passione per il calcio e soprattutto per il Napoli, Nino D'Angelo: il cantante partenopeo, infatti, è tifosissimo degli azzurri. E allora ecco che per questo Natale, la sua famiglia ha voluto fargli un regalo speciale, assecondando proprio questa sua passione: un busto del suo idolo, Diego Armando Maradona.

È stato proprio Nino D'Angelo, sulla sua pagina ufficiale su Instagram, a raccontare ai suoi follower del regalo ricevuto per questo Natale. Anzi: in un video, il cantante partenopeo si è prodigato in quello che oggi si chiamerebbe un unboxing, ovvero ha scartato il regalo, mostrando la sua sorpresa a tutti i suoi follower. Commosso, Nino D'Angelo ha poi abbracciato il busto di Diego Armando Maradona, augurando un felice e sereno Natale a tutti.

Pubblicato nella giornata odierna, il video ha totalizzato in poche ora migliaia di apprezzamenti e centinaia di commenti, la maggior parte dei quali augurano al cantante un buon Natale.

Nino D'Angelo e la visita ai malati dell'ospedale Monaldi

Solo due giorni fa, il 23 dicembre, all'antivigilia di Natale, Nino D'Angelo si era recato al centro clinico Nemo dell'ospedale Monaldi di Napoli per fare una visita a sorpresa ai malati che vi sono ricoverati (che sono affetti da malattie neuromuscolari come la SLA e la SMA). Il cantante si è intrattenuto con alcuni malati e poi, dopo la visita, sui social ha scritto: "Al centro clinico Nemo mi sono molto emozionato…Grazie per quello che fate e l'amore che donate".