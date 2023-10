Nicola Gratteri da oggi Procuratore Capo a Napoli: “Dai napoletani mi aspetto denunce, saremo credibili”

A mezzogiorno l'insediamento, alle 15 la prima riunione operativa coi pm: "Devo ascoltare, devo capire anche la situazione sul piano investigativo, e poi agire di conseguenza". Nicola Gratteri, da oggi Procuratore della Repubblica di Napoli, ha subito convocato il primo incontro coi circa cento magistrati per prendere le redini dell'ufficio, conoscere le criticità, tra le quali probabilmente ci saranno le nuove forme di riciclaggio, e partire proprio da quelle. Subito dopo si partirà sul piano operativo:

Non mi alzo da una riunione senza aver preso una decisione. Non rinvio mai a domani. Ho sempre fretta, non mi piacciono i perditempo. Non voglio adulatori, non voglio maggiordomi, non amo fronzoli. Voglio persone vere con le quali ci guardiamo negli occhi e ci diciamo quello che pensiamo. Cercheremo di rendere la giustizia ancora più efficiente, per essere credibili, in modo tale che la gente ritenga conveniente denunciare.