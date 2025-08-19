Netturbino urina in strada durante l’orario di lavoro, Salerno Pulita si scusa: “Valutiamo licenziamento”

Un netturbino di Salerno Pulita, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti nel capoluogo della Valle dell'Irno, è stato immortalato da alcune telecamere in strada mentre urinava durante l'orario di lavoro, poco distante dallo stesso mezzo dell'azienda. In poco tempo, sono divampate polemiche feroci, con la stessa azienda che si è scusata attraverso una nota ufficiale e spiegando che ora nei confronti del lavoratore definito "incivile" verrà anche valutato un possibile licenziamento sia per tutelare l'immagine della società, sia quella "dei dipendenti quotidianamente impegnata a valorizzare le attività di Salerno Pulita".

La vicenda è letteralmente esplosa nelle scorse ore, con diverse polemiche anche in Rete. "A nome della società ci scusiamo con tutta la città per l’accaduto", ha spiegato in una nota l’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, prendendo così le distanze dalla vicenda a nome dell'azienda e parlando apertamente di "un episodio grave che condanniamo fermamente tanto che all’identificazione del responsabile seguirà senza dubbio una esemplare sospensione dal lavoro come provvedimento disciplinare e sarà valutata, laddove possibile, un'intimazione di licenziamento perché il danno prodotto da un comportamento così incivile lede l’immagine dell’intera società e soprattutto il lavoro costante che tutti i dipendenti portano avanti ogni giorno per garantire, non solo il decoro della città, ma anche restituire rispetto e dignità verso quella parte lavoratori che è invece quotidianamente impegnata a valorizzare le attività di Salerno Pulita", conclude la nota.