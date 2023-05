Neonato muore a 3 mesi e mezzo dopo un’operazione al cuore a Napoli: domani l’autopsia Domani l’autopsia sul corpo del piccolo Claudio, morto a 3 mesi e mezzo dopo un’operazione al cuore all’ospedale Monaldi di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Si terrà nella giornata di domani, venerdì 12 maggio, l'autopsia sul corpo di Claudio, il neonato di tre mesi e mezzo morto dopo un'operazione al cuore nella notte tra il 27 ed il 28 aprile all'ospedale Monaldi di Napoli. Al momento, il sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante ha aperto un fascicolo in Procura per omicidio colposo: nel registro degli indagati al momento sono iscritte due persone, come atto dovuto. Si tratta di due medici che hanno avuto in cura il neonato: la cardiologa che si era occupata di lui ed il cardiochirurgo che lo aveva operato.

Il piccolo infatti era nato il 10 gennaio con la diagnosi di un soffio al cuore, sul quale si è intervenuti chirurgicamente solo dopo tre mesi e mezzo. Dopo l'operazione, il piccolo Claudio fu ricoverato nel reparto di terapia intensiva per adulti, dove ha avuto la crisi che si è rivelata fatale. Ma ora la Procura di Napoli vuole vederci chiaro: sotto la lente degli inquirenti anche il lasso di tempo passato tra la diagnosi e l'operazione, che potrebbe essere stato causato anche dalla chiusura della sala operatoria e della terapia intensiva nel reparto di neonatologia del Monaldi, che al momento risultano ancora chiusi.

La famiglia del piccolo, originaria di Cicciano e difesa dall'avvocato Federica Renna, ha presentato denuncia ed ora la Procura partenopea sta cercando di fare chiarezza sull'intera vicenda. Domani l'autopsia sul corpo del piccolo Claudio potrebbe aiutare a definire meglio le cause della morte e completare il quadro complessivo degli inquirenti finora. E non è escluso che nuove persone possano essere iscritte nei prossimi giorni nel registro degli indagati.