Neonato morto a Castel Volturno, la clinica Pineta Grande: “Decesso avvenuto prima del parto” Il bambino noto morto lunedì scorso nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno sarebbe già deceduto nelle ore precedenti, e di questo la famiglia era stata avvisata. Lo sostiene con una nota ufficiale la struttura sanitaria. Sull’accaduto la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo, in seguito alla denuncia sporta dal padre del bimbo.

A cura di Nico Falco

Il neonato morto nei giorni scorsi a Castel Volturno, in provincia di Caserta, non sarebbe deceduto durante il parto ma già diverse ore prima, e di questo la famiglia sarebbe stata informata già all'accesso al Pronto Soccorso. È quello che sostiene la clinica Pineta Grande, dove la ragazza, 18 anni, era andata per partorire. Sull'accaduto la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo, come atto dovuto in seguito alla denuncia presentata dal padre del bimbo, un 19enne di Mondragone.

La piccola salma è stata sequestrata, così come le cartelle cliniche, e nei prossimi giorni verrà effettuata un'autopsia. La famiglia aveva sostenuto nella denuncia sporta ai carabinieri che non c'erano state complicazioni durante la gravidanza, e che si era trattato di un parto naturale al nono mese. Diversa la versione della clinica, che in una nota ufficiale ha voluto esprimere alcuni chiarimenti sulla faccenda.