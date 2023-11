Nello studio odontoiatrico non lavora nemmeno un dentista: scatta il sequestro, 4 denunciati La scoperta della Guardia di Finanza nella provincia di Salerno: nessuno di quelli che lavoravano nello studio dentistico era abilitato all’esercizio della professione medica.

A cura di Valerio Papadia

Blitz della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, nella giornata di ieri, venerdì 17 novembre, in uno studio odontoiatrico nel Salernitano: i militari delle Fiamme Gialle hanno scoperto che nessuno di quelli che ci lavoravano era abilitato all'esercizio della professione medica, ovvero nessuno di loro era un dentista e poteva svolgere le normali mansioni di un tale professionista, nonostante nello studio venissero effettuate operazioni di devitalizzazioni, calchi di impronte dentarie e raccordi di protesi. Per questo, lo studio è stato sequestrato, come disposto dal Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della locale Procura.

Le indagini, condotte dai finanzieri della compagnia di Scafati, si sono avvalse delle immagini delle telecamere installate nelle fasi preliminari dell'inchiesta. Grazie ad esse, la Guardia di Finanza ha potuto documentare che i sedicenti dentisti esercitavano abusivamente la professione in danno degli ignari pazienti.

Quattro persone denunciate per esercizio abusivo della professione medica

Gli indizi raccolti hanno dalle Fiamme Gialle indotto la Procura ad emanare un decreto di sequestro preventivo dello studio odontoiatrico. Sono stati, inoltre, individuati quattro responsabili, tra cui anche il Medico responsabile sanitario, che sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione medica.