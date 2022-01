Nelle Terapie Intensive Covid dell’Asl Napoli 1 sono novax 6 ricoverati su 7 Negli ospedali dell’Asl Napoli 1 sono ricoverate in Terapia Intensiva per Covid 7 persone: 6 di loro non sono vaccinate. I dati aggiornati alle 23:59 del 13 gennaio.

A cura di Nico Falco

Se nei reparti di degenza ordinaria Covid la distinzione tra novax e sivax è praticamente inesistente, con una percentuale che rasenta il 50%, la situazione cambia nettamente nelle Terapie Intensive: su 7 ricoverati, ben 6 non sono stati mai vaccinati. I dati sono quelli diffusi dall'Asl Napoli 1 Centro, l'azienda sanitaria che copre il territorio di Napoli città, riguardano l'Ospedale del Mare, il Loreto Mare, il San Giovanni Bosco e il Covid Residence e fotografano la situazione di ieri, 13 gennaio.

In Terapia Intensiva 6 ricoverati su 7 sono novax, dati dell'Asl Napoli 1

Dal prospetto su vaccinati e non vaccinati si vede che nell'Ospedale del Mare sono ricoverate in degenza ordinaria 47 persone, tra cui 25 vaccinati (con una, due o tre dosi) e 22 non vaccinati. In Terapia Intensiva, invece, ci sono 4 persone e nessuna di loro è vaccinata. Scenario simile al Loreto Mare: dei 45 ricoverati in degenza ordinaria, 17 sono vaccinati, 16 non vaccinati e su 12 sono in corso verifiche; in Terapia Intensiva, invece, ci sono 3 persone, di cui una vaccinata e due non vaccinate. Percentuali paragonabili anche al San Giovanni Bosco, dove di recente sono stati allestiti posti letto di degenza specialistica: 23 ricoverati, di cui 11 vaccinati e 12 non vaccinati.

Al Covid Residence, infine, riservato esclusivamente agli asintomatici, ci sono 24 persone, di cui 19 vaccinate e 5 non vaccinate. "La percentuale di non vaccinati in Terapia Intensiva è forte – spiegano fonti dell'Asl Napoli 1 a Fanpage.it – mentre in degenza ordinaria ne abbiamo di meno perché spesso le loro condizioni sono più gravi e quindi vengono ricoverati in reparti a maggiore intensità di cura". L'Asl ha diffuso nelle scorse ore anche il riepilogo aggiornato alla mezzanotte di ieri (la variazione nel numero dei ricoverati è dovuta alle dimissioni, ai nuovi ingressi e ai trasferimenti).