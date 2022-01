A Napoli 3.861 nuovi positivi Covid e 8 deceduti in un giorno, dati dell’Asl del 13 gennaio 2022 A Napoli città ci sono stati 3.861 muovi positivi Covid, con 8 deceduti, 1.723 guariti e 17 ricoverati. I dati dell’Asl Napoli 1 del 13 gennaio 2022.

A cura di Nico Falco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Asl Napoli 1 ha accertato la positività di altre 5.772 persone, delle quali 3.861 risiedono nella città di Napoli e 1.911 in altri comuni campani. Dei nuovi positivi complessivi, 2.941 risultano vaccinati (245 con prima dose, 2.132 con seconda dose e 564 con terza dose) e 2.831 non hanno ricevuto nemmeno la prima dose del vaccino anti Covid. Per quanto riguarda i nuovi positivi di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro (+3.861), 3.299 sono asintomatici (85,44%) e 562 sintomatici (14,56%); la positività è stata accertata con 18.804 tamponi, con una percentuale quindi del 20,53%.

I dati sono contenuti nel bollettino dell'Asl, aggiornato alle ore 24 di ieri, 13 gennaio 2022. Si registra la guarigione di 1.723 persone, mentre sono 17 i ricoveri in più in degenza ordinaria o area non critica; nessuna variazione in Terapia Intensiva. Rispetto all'aggiornamento precedente ci sono altri 8 morti (3 al Cardarelli, 3 nell'Azienda dei Colli, 1 al Loreto Mare e 1 all'Ospedale del Mare). In isolamento fiduciario domiciliare, infine, ci sono 3.844 persone in più.

Asl Napoli 1, il bollettino: il numero dei ricoverati in Città

Covid Center Loreto Mare : In degenza ordinaria 45 ricoverati (-4 rispetto al giorno precedente, 50 posti letto attivi). Reparto di sub-intensiva chiuso. In Rianimazione 3 ricoverati (-3, su 8 posti attivi).

: In degenza ordinaria 45 ricoverati (-4 rispetto al giorno precedente, 50 posti letto attivi). Reparto di sub-intensiva chiuso. In Rianimazione 3 ricoverati (-3, su 8 posti attivi). Covid Residence Ospedale del Mare : In degenza per asintomatici o paucisintomatici 23 ricoverati (+5, su 168 posti letto). In degenza per quarantenati e sospetti zero ricoverati.

: In degenza per asintomatici o paucisintomatici 23 ricoverati (+5, su 168 posti letto). In degenza per quarantenati e sospetti zero ricoverati. Ospedale del Mare (ex day surgery) : In degenza 47 persone (nessuna variazione rispetto al giorno precedente, su 47 posti letto). In Terapia Intensiva 4 persone (nessuna variazione, su 24 posti letto).

: In degenza 47 persone (nessuna variazione rispetto al giorno precedente, su 47 posti letto). In Terapia Intensiva 4 persone (nessuna variazione, su 24 posti letto). Covid Center San Giovanni Bosco: In degenza specialistica 14 ricoverati (nessuna variazione, su 45 posti letto attivi).

Covid a Napoli, il report dell'Asl Napoli 1