Nelle pareti oltre 800mila euro in contanti: la scoperta in casa di un 50enne nel Napoletano

I soldi rinvenuti nell’appartamento di Sant’Antonio Abate (Napoli)

Per contarli, i carabinieri ci hanno messo delle ore. Quando hanno finito era quasi l'alba. E non poteva essere diversamente: un mucchio di banconote, quasi tutte da 50 euro, per un totale di oltre 850mila euro. Il tesoro era nascosto in casa di un 50enne a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, ed è verosimile che non si tratti di soldi messi da parte onestamente: il nascondiglio non era il proverbiale materasso, ma dei vani ricavati nella porta di ingresso e in una controsoffittatura.

La scoperta nell'abitazione di Francesco Sanzone, sottoposto agli arresti domiciliari per droga. E i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia erano arrivati nell'appartamento proprio alla ricerca di quella: volevano verificare se, come spesso accade, l'uomo stesse continuando a spacciare o se avesse delle "scorte" in casa. Così i militari dell'Arma hanno cominciato a setacciare le stanze metro per metro, con particolare attenzione alla possibilità che, dietro qualche muro, ci potesse essere qualche vano nascosto. E di droga, in effetti, non c'era nessuna traccia.

Quando sono arrivati alla porta, però, la sorpresa. I carabinieri hanno smontato l'intercapedine e si sono trovati davanti a un mucchio di denaro. Tutte banconote, custodite sottovuoto in buste di plastica per metterle al riparo da muffa o altro che potesse deteriorarle. Altri soldi erano nascosti in una controsoffittatura, insieme a dei figli manoscritti che lasciano pensare alla rendicontazione di una probabile attività di spaccio di stupefacenti. Complessivamente i carabinieri hanno contato 852.930,00, tutti finiti sotto sequestro: il 50enne è stato denunciato per ricettazione.