Nella zona delle discoteche di Bagnoli con una pistola: 3 arrestati, due sono vicini al clan Cuccaro Tre giovani sono stati arrestati dai carabinieri in via Cattolica, zona Coroglio, a Napoli; avevano una pistola nascosta in auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Quella pistola, nascosta sotto uno dei sedili dell'automobile, se la sarebbero portata dietro per paura. Per poter difendersi nel caso fossero stati aggrediti da qualcuno armato, insomma. Versione balbettata, quando ormai le manette erano a un passo, da uno dei tre giovani arrestati dai carabinieri nella notte a Bagnoli, nella zona delle discoteche; due di loro sono ritenuti vicini al clan Cuccaro e uno, in particolare, è il compagno della nipote del boss.

I tre sono stati fermati a Coroglio, nella zona dei locali notturni del quartiere Bagnoli. È quasi l'alba, i militari della Compagnia di Bagnoli hanno allestito un posto di controllo lungo via Cattolica. Vialone lontano dagli edifici, senza strade laterali, che di notte si trasforma in una pista da corsa: è la strada dove, agli inizi del mese, era stata travolta e uccisa una ragazza. Viene fermata una Lancia Y, a bordo tre giovani: Luigi Mastrogiovanni, 33 anni da compiere tra pochi giorni, Stefano Altamura, 23 anni, e Domenico Carotenuto, 26 anni.

L'automobile è stata ispezionata e, sotto uno dei sedili, è stata trovata una pistola. È una RG Pioneer calibro 6.65, matricola abrasa e 6 proiettili nel caricatore. Dopo il ritrovamento dell'arma i tre hanno fatto scena muta, non sono stati in grado di fornire spiegazioni, soltanto uno di loro ha tirato fuori la versione della paura. Per tutti è scattato l'arresto, l'accusa è di ricettazione e porto abusivo di arma clandestina; dopo le formalità di rito sono stati portati in carcere in attesa di giudizio. Dalle successive verifiche sui precedenti controlli a carico di tre è emersa la vicinanza, per Mastrogiovanni e Carotenuto, a soggetti inquadrati nel clan Aprea – Cuccaro, attivo nel quartiere napoletano di Barra e nella immediata provincia Est di Napoli.