Nella piazza di fronte l’ex Base Nato di Napoli c’è un mercato completamente abusivo: i vigili sequestrano tutto Blitz della Polizia locale nel mercato abusivo di viale della Liberazione a Bagnoli. Sanzionati 12 venditori ambulanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Blitz della Polizia Locale al mercato abusivo di viale della Liberazione. Il mercato illegale è nato proprio di fronte all'ex Base Nato di Bagnoli, oggi rinata come parco pubblico con tanti servizi e intrattenimento. Gli agenti dei caschi bianchi hanno effettuato un'operazione di controllo, martedì 4 settembre 2024, scoprendo che tutti i venditori non erano autorizzati. Alcuni avevano solo il permesso per il commercio itinerante, che comunque in quell'area non è ammesso in forma stanziale. A quel punto sono scattate le multe.

Sanzionati 12 venditori illegali

Sanzionati ben 12 venditori, con verbali amministrativi e verbali al codice della strada, per l'occupazione di suolo abusiva. L'operazione è stata condotta dagli agenti dell'Unità Operativa Fuorigrotta della Polizia Locale, guidata dal Comandante Mariano Gioia e dalla vice Anna Vitale, con l'ausilio dei PIC, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito.

Sequestrate bancarelle abusive e merce

Sequestrata anche tutta la merce che era esposta sulle bancarelle abusivamente. Vestiti, ma anche oggettistica per la casa. Nei guai anche un venditore di frutta, anche lui non autorizzato. Multato e merce sequestrata. Le bancarelle sono state fatte rimuovere. In passato quella zona era stata un'area fieristica, ma ad oggi non rientra tra le aree mercatali autorizzate, mentre gli agenti hanno constatato che si trattasse di un mercato a tutti gli effetti.