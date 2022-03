Nella discarica abusiva ai Camaldoli gettata anche l’auto tra i rifiuti La discarica illegale in via Vicinale Margherita. Ignorati gli avvisi con divieto di scarico. Gli abitanti: “Si trova lì da mesi, nessuno fa niente”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Anche un'automobile gettata tra i rifiuti di una discarica abusiva ai Camaldoli, nella zona collinare di Napoli. La carcassa della vettura emerge tristemente da un cumulo di pneumatici di gomma e sacchi di rifiuti. Sopra campeggia un cartello con l'avviso di divieto di scarico di rifiuti e l'indicazione dell'area videosorvegliata. Ammonimenti che evidentemente non hanno sortito l'effetto sperato. Di fronte, altri cartelli invitano i cittadini a non gettare rifiuti e immondizia. Ma le montagnole di sacchetti illegali si vedono un po' ovunque nella zona.

Gli abitanti: "Lì da mesi, nessuno fa nulla"

La strada è via Vicinale Margherita. L'auto, raccontano i residenti, è lì da mesi. Prima era in mezzo alla strada, poi qualcuno l'ha spostata, probabilmente con l'aiuto di una pala meccanica. La strada è strapiena di rifiuti, le persone del posto si sono rivolte alle autorità e alla Municipalità, ma finora nulla è cambiato. Non è stato risparmiato neanche il canale di raccolta delle acque piovane sulla strada, dove negli anni è stato buttato di tutto, da un cassone di un autocarro a rifiuti speciali oltre che a rottami e pezzi di auto.

Il degrado e l'inciviltà a Napoli purtroppo non risparmiano nemmeno il mare. Solo lo scorso 28 ottobre, una operazione congiunta di Guardia Costiera e Parco Sommerso della Gaiola scoprì sui fondali e sull'arenile di Posillipo circa un centinaio di pneumatici, del peso complessivo di 700 chili. Nell'operazione furono impegnati gli uomini del Nucleo operativo subacqueo della Capitaneria di Porto e due motovedette in superficie, coordinati dal Reparto operativo della Direzione marittima della Campania.