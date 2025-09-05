Nella cassetta postale 6 pistole pronte a sparare: trovate le armi del clan alle Case Nuove

La Polizia ha trovato 6 pistole nascoste nella zona delle Case Nuove, a Napoli: erano in una cassetta postale controllata elettronicamente.

Immagine di repertorio

Cinque pistole semiautomatiche, una sesta a tamburo: un piccolo arsenale, quello scoperto dalla Polizia di Stato nella zona delle Case Nuove, zona da sempre al centro di conflitti tra i clan; da un lato i Mazzarella, attualmente egemoni anche sul quartiere Mercato, dall'altro i gruppi che sono invece legati all'Alleanza di Secondigliano. Le armi erano nascoste in una cassetta postale controllata con un congegno elettronico a batterie.

Il ritrovamento risale alla serata di mercoledì, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto impegnati gli agenti nei quartieri Vicaria e Sanità; nel dispositivo anche numerosi controlli a persone e veicoli, svolti dai Falchi della Squadra Mobile e dal personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania.

Durante i controlli alle Case Nuove, i poliziotti hanno trovato il nascondiglio delle pistole; la cassetta postale era nascosta dietro ad un vano portalettere, seguendo lo schema classico di occultamento di armi e droga: spazi comuni, in modo che, in caso di ritrovamento, non siano immediatamente riconducibili ad una singola persona; quattro delle pistole sono risultate provento di furto. Alcune delle armi erano complete di munizioni, quindi pronte all'uso; ritrovato anche munizionamento di vario calibro.