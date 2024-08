video suggerito

Nel furgone abbandonato 22 chili di droga, nascosta sotto i cartoni dei cornetti Un carico di hashish è stato rinvenuto dai carabinieri a Sant'Antimo (Napoli), era in un van lasciato parcheggiato in strada.

A cura di Nico Falco

I panetti di hashish rinvenuti nel furgone a Sant'Antimo (Napoli)

Ventidue chili e mezzo di droga, divisi in più di duecento panetti confezionati singolarmente, valore di mercato intorno ai ventimila euro. Un tesoretto, che qualcuno ha però lasciato in un furgone con la portiera spalancata a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. A ritrovarlo sono stati i carabinieri, che ora stanno indagando per capire da dove siano arrivati quegli stupefacenti e, soprattutto, chi li ha lasciati in strada e per quale motivo.

Il veicolo era parcheggiato con la portiera aperta, il che farebbe immaginare che il proprietario fosse lì, o quantomeno nei paraggi. Col passare dei minuti, però, non si è avvicinato nessuno. Il mezzo è rimasto lì, attirando la curiosità dei passanti, fin quando ha chiamato il 112. Sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Sant'Antimo e del Nucleo Operativo di Giugliano, che hanno avvertito (e subito riconosciuto) l'odore acre che proveniva dal bagagliaio.

I militari hanno controllato il retro del furgone e hanno trovato di borsoni sotto alcuni cartoni per il trasporto di prodotti da forno. Dentro, centinaia di panetti di hashish. In tutto ne sono stati recuperati 226, per un peso di circa 22 chili e mezzo di stupefacente. La droga è stata sequestrata e sono in corso indagini per risalire al proprietario del veicolo e al conducente.