Nel centro massaggi anche rapporti sessuali a 50 euro: tre donne denunciate per prostituzione nel Casertano Nella notte, i carabinieri hanno fatto irruzione in un centro massaggi di Casapulla, nel Casertano, dove si consumavano anche rapporti sessuali: tre donne sono state denunciate.

A cura di Valerio Papadia

Online veniva pubblicizzato come un canonico centro di bellezza e massaggi; in realtà, al suo interno, venivano consumati anche rapporti sessuali. Nella notte, i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere e il personale dell'Asl di Caserta hanno fatto irruzione in quello che sarebbe dovuto essere un centro massaggi a Casapulla, nel Casertano: tre donne, tutte di nazionalità cinese, sono state denunciate alla competente Autorità Giudiziaria per violazione delle norme in materia di prostituzione.

I militari dell'Arma, oltre alle normali attrezzature utilizzate per massaggi e terapie di bellezza, hanno rinvenuto oli intimi, tonici e stimolanti. Nel centro di bellezza, in realtà un'abitazione dotata di reception e di tre locali arredati con lettini per massaggi, al momento del blitz si trovavano due delle tre donne denunciate che, con abiti succinti, stavano intrattenendo un cliente.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di rivelare che i rapporti sessuali, del costo di 50 euro, venivano consumati solo dopo aver terminato i massaggi, che avevano un costo a parte; nel corso della perquisizione, i militari hanno sequestrato 560 euro in contanti. Pertanto, al termine dei controlli, i carabinieri hanno proceduto a denunciare in stato di libertà le tre donne e a sequestrare i locali.