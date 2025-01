video suggerito

Nel B&B in via Toledo arrivano i controlli dopo le segnalazioni dei turisti: scoperte irregolarità Le segnalazioni dei turisti hanno fatto scattare i controlli della Polizia Municipale in un B&B di via Toledo: gli operatori hanno riscontrato varie irregolarità. Controlli anche ad autorimesse e in strada.

A cura di Valerio Papadia

Sono state le segnalazioni dei turisti che vi avevano alloggiato a far scattare i controlli della Polizia Municipale di Napoli in un Bed and Breakfast in via Toledo, nel cuore della città: le segnalazioni hanno trovato riscontro negli accertamenti degli operatori, che hanno riscontrato diverse irregolarità. Nella fattispecie, come lamentato dai turisti, gli agenti hanno riscontrato che la registrazione dei clienti era stata effettuata a nome di una struttura diversa da quella in cui avevano alloggiato. Soprattutto, però, l'analisi del portale "Alloggiati Web" ha permesso di accertare che l'ultimo cliente registrato risaliva al novembre del 2024, mentre quelli successivi erano stati omessi; tale violazione ha rilevanza penale.

Dall'ispezione della struttura ricettiva sono emersi anche irregolarità di natura edilizia: lavori di frazionamento e accorpamento eseguiti in difformità rispetto alla pratica edilizia presentata; sono stati inoltre accertati cambi di destinazione d’uso non autorizzati e l’installazione irregolare di condizionatori sulla facciata dell’edificio. Pertanto, al termine dei controlli, gli agenti della Polizia Municipale hanno avviato l'informativa all'Autorità Giudiziaria e al Comune di Napoli, mentre i titolari della struttura hanno avviato le operazioni per sanare le irregolarità.

Chiusa un'autorimessa, multe in strada

Nella VIII Municipalità di Napoli – Chiaiano, Marianella, Piscinola e Scampia -, alla periferia settentrionale della città, gli agenti della Municipale hanno invece individuato un'autorimessa all'aperto priva di qualsiasi autorizzazione: l'attività è stata chiusa, mentre il titolare è stato sanzionato per un totale di 949 euro; l'attività è stata segnalata agli enti competenti.

Nel quartiere Ponticelli, periferia Est, invece, gli agenti hanno effettuato controlli in viale Merola: sono stati portati a termine 8 sequestri amministrativi, 4 fermi amministrativi, 4 affidamenti al custode-acquirente e 4 sospensioni dalla circolazione. Durante i controlli, un uomo è stato denunciato per guida reiterata senza patente, mentre un altro uomo è stato denunciato per essere stato sorpreso a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo.