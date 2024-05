video suggerito

Negozio in fiamme per avere i soldi dell’assicurazione: uno dei 3 fu pure ferito dal fuoco Un negozio dato alle fiamme per incassare i soldi dell’assicurazione: è l’ipotesi che ha portato a tre arresti a Benevento. Si tratta dei due gestori e dell’autore materiale dell’incendio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Avrebbero dato fuoco al proprio negozio per ottenere l'indennizzo dell'assicurazione: queste le accuse nei confronti dei titolari di un negozio di Benevento, raggiunti questa mattina da un'ordinanza di custodia cautelare assieme ad una terza persona di 19 anni, ritenuto l'esecutore materiale dell'incendio. Le indagini si sono articolate dopo l'incendio che aveva distrutto completamente un negozio di San Martino Sannita, in provincia di Benevento, avvenuto lo scorso settembre. Ad incastrare i tre sarebbero state alcune contraddizioni fornite alle forze dell'ordine, nonché il riconoscimento da parte dei militari dell'Arma di un giovane che presentava ferite da ustioni compatibili con quelle riportate dall'autore.

Tutto è iniziato dopo l'incendio dello scorso settembre, che distrusse l'attività commerciale: i carabinieri di San Giorgio del Sannio, assieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno subito avviato le indagini e acquisito le telecamere di videosorveglianza nelle quali si vedeva un giovane, parzialmente travisato, che era stato anche avvolto dalle fiamme e che scappava a bordo di una bici elettrica, lasciando anche alcuni vestiti parzialmente bruciati nei pressi dell'incendio. A quel punto, sono iniziati i controlli negli ospedali di tutta la Regione Campania, alla ricerca di un giovane che fosse stato visitato o ricoverato con ustioni sul corpo: l'attenzione è scattata verso un ospedale napoletano, dove è stato segnalato un giovane con ustioni e caratteristiche fisiche compatibili con quelle viste nei video.

Nel mentre, a far scattare un campanello d'allarme erano state le dichiarazioni rese dai titolari, che presentavano diverse anomalie. Attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, esame dei tabulati telefonici, ascolto dei testimoni, perquisizioni e sequestri avvenuti durante le indagini, i carabinieri sono giunti alla conclusione che il 19enne ricoverato fosse proprio l'autore materiale dell'incendio, nonché che i mandanti fossero proprio i gestori del negozio, che avrebbero organizzato il tutto per ottenere il denaro dall'assicurazione. Per tutti è tre è scattata così l'ordinanza di custodia cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari di Benevento, eseguita questa mattina dai carabinieri.