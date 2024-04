video suggerito

Spaccia vicino alla tenenza della Finanza e al Giudice di Pace, minore arrestato nel Beneventano Un minorenne è stato arrestato dai carabinieri a Montesarchio (Benevento), colto in flagrante mentre spacciava stupefacenti ad un coetaneo in piazza La Garde.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 17enne di origini tunisine è stato arrestato dai carabinieri a Montesarchio, in provincia di Benevento. Il giovane, affidato ad una comunità della cittadina perché arrivato in Italia da solo, è stato notato nella notte scorsa mentre cedeva stupefacenti a un coetaneo in piazza La Garde, a pochi passi dalla Tenenza della Guardia di Finanza e dagli uffici del Giudice di Pace. Bloccato, è stato trovato in possesso di soldi e droga.

I militari, appartenenti dalla Compagnia di Intervento Operativo di Napoli e impiegati a supporto nella Compagnia di Montesarchio, erano in zona proprio per un servizio mirato di contrasto alla vendita di droga. Appostati, intorno alle 2.30 hanno notato un gruppo di giovani in un punto isolato della piazza e, quando si sono avvicinati per un controllo, hanno visto il 17enne che cedeva ad coetaneo qualcosa in cambio di una banconota.

Quando si è reso conto della presenza dei carabinieri il ragazzo ha tentato la fuga, così come l'acquirente, ma sono stati entrambi bloccati e perquisiti. Il 17enne aveva in tasca un contenitore di plastica con all'interno una decina di pezzi di hashish ed è stato trovato in possesso di denaro contante, in banconote di diverso taglio, ritenuto riconducibile allo spaccio.