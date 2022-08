Negli Scavi di Pompei con lo scooter: il “barbaro” australiano bloccato dai carabinieri e denunciato Turista straniero percorre le antiche strade dell’area archeologica di Pompei in sella ad uno scooter. I carabinieri lo fermano e fa lo gnorri: “Non sapevo fosse vietato”

A cura di Redazione Napoli

Gli Scavi di Pompei / foto Scabec – FB

Una delle aree archeologiche più belle del mondo, unica nel suo genere: come può venire soltanto in mente a qualcuno di percorrerla con lo scooter, come fosse una strada provinciale di periferia? Eppure accade anche questo. Siamo in provincia di Napoli, negli Scavi archeologici di Pompei, zona vesuviana, millenni di storia apprezzati ogni anno da centinaia di migliaia di turisti di tutto il mondo. È pomeriggio, i Carabinieri fermano uno scooter all’altezza di “Porta Anfiteatro”, in sella un uomo. È un turista australiano di 33 anni che è entrato abusivamente nel Parco archeologico attraverso il varco di Porta Vesuvio dove alcuni addetti erano impegnati in attività di routine.

Quando i militari hanno fermato il "barbaro", quest'ultimo si è scusato dicendo di non sapere che quei viali una volta percorsi da bighe e calzari fossero vietati ai mezzi non autorizzati. fatto sta che aveva percorso con uno scooter a noleggio un chilometro e mezzo di “storia” approfittando dell’apertura momentanea di un passaggio di servizio.

I Carabinieri del Posto Fisso Scavi e la vigilanza del Parco lo hanno immediatamente notato e raggiunto. Appurato che non fosse stato arrecato alcun danno al patrimonio archeologico, l’uomo è stato denunciato per accesso abusivo all’interno del parco archeologico.

Nella stessa giornata i Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno effettuato un servizio a largo raggio sulle principali vie di accesso al Parco di Pompei. Sanzionati 4 autisti di taxi e Ncc per violazioni al codice della strada e alle ordinanze comunali che disciplinano il trasporto nell’area sottoposta a tutela. Sanzionati anche 7 esercizi commerciali per l’occupazione abusiva di suolo pubblico. I titolari avevano occupato senza autorizzazione dello spazio comunale con totem pubblicitari e tavolini con sedie per la consumazione di cibi e bevande.