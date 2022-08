Nave con carico di grano arenata nel porto di Napoli, al lavoro tre rimorchiatori Una nave da carico piena di grano si è incagliata nel porto di Napoli; al lavoro tre rimorchiatori, coordinati dalla Capitaneria di Porto.

A cura di Nico Falco

La Irvine Bay (foto dal sito Vesselfinder)

Sono cominciate nel primo pomeriggio di oggi le operazioni per disincagliare Irvine Bay, grossa nave da carico che si è arenata sui fondali del porto di Napoli; l'imbarcazione batte bandiera di Hong Kong ed è di proprietà della compagnia armatrice Patric Basin; trasporta un carico di grano che, nonostante le alte temperature di questi giorni, è al sicuro. L'allarme alla Capitaneria di Porto intorno alle 13:30 di oggi, 4 agosto: l'equipaggio ha segnalato che non riusciva più a manovrare la nave, rimasta evidentemente incagliata sul fondale.

Sono stati fatti intervenire ben tre rimorchiatori, che hanno avviato le operazioni col coordinamento della Capitaneria di Porto; per tutto il pomeriggio i tentativi sono andati avanti, ma senza riuscire a sbloccare la nave, che è lunga 180 metri e ha una capacità di carico di 37.920 tonnellate. Attivate, come da prassi, le procedure di emergenza e di sicurezza anche per le altre navi in arrivo nel porto di Napoli. Secondo il sito Vesselfinder la Irvine Bay è ancora incagliata (ultimo aggiornamento della posizione ore 19:56 UTC, 21:56 ora italiana). La situazione potrebbe risolversi nella notte, con l'alta marea; non ci sono state ripercussioni sul traffico.

Motonave colpisce il molo San Vincenzo, tra i 28 feriti una neonata

Due giorni fa, il 2 agosto, c'era stato un altro incidente nelle acque del porto: la motonave "Città di Forio" aveva colpito la banchina del molo San Vincenzo mentre navigava verso Ischia. L'imbarcazione era rimasta bloccata e aveva riportato pensati danni alla parte anteriore. Nell'urto erano rimasti feriti in modo non grave 28 passeggeri; tra loro una neonata che, hanno raccontato testimoni a Fanpage.it, è stata sbalzata dal passeggino; la piccola era stata portata a riva dalla Capitaneria di Porto e affidata alle cure dei sanitari. La motonave è stata sequestrata e sono in corso accertamenti per risalire alle cause dell'incidente.