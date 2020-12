Una montagna di struffoli, dolci tipici natalizi della tradizione napoletana e campana in generale, sequestrati a Benevento. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (Nipaaf) di Benevento, insieme a quelli delle stazioni del Gruppo Forestale della città sannita, hanno messo in piedi l'operazione "Christmas Foods", volta alla salvaguardia della salute dei consumatori in vista proprio di queste festività natalizie. I militari dell'Arma hanno controllato numerosi esercizi commerciali della città, rinvenendo e sequestrando complessivamente oltre 400 chili di struffoli – freschi, congelati e surgelati – conservati in luoghi in pessime condizioni igienico-sanitarie e privi delle necessarie indicazioni di provenienza nonché dell'etichettatura: tutto il cibo rinvenuto, considerato pericoloso per la salute dei consumatori, è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Nell'ambito dell'operazione "Christmas Foods", inoltre, i responsabili delle attività commerciali controllate sono stati anche sanzionati: complessivamente, sono state elevate multe per un ammontare di 16.500 euro. Il Gruppo Carabinieri Forestali di Benevento, si rende noto, attuerà durante la restante parte del mese di dicembre, nonché nel mese di gennaio, ulteriori azioni di contrasto alle violazioni in campo agroalimentare, al fine di tutelare quanto più possibile i consumatori finali, garantendo ai cittadini la dovuta sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti.

A Sant'Antimo, nella provincia di Napoli, qualche giorno fa gli agenti del commissariato di Frattamaggiore della Polizia di Stato, insieme al personale dell'Asl Napoli 2 Nord, hanno invece sequestrato un ingente quantitativo di pane prodotto in ambienti insalubri e pericoloso per la salute.