Natale all'insegna della solidarietà quello organizzato dal Comune di Ottaviano, cittadina alle pendici del Vesuvio, nella provincia di Napoli. L'amministrazione comunale ha deciso di regalare un sorriso, per queste festività natalizie, soprattutto durante questo periodo di pandemia, ai cittadini più piccoli di Ottaviano, regalando giocattoli a tutti i bambini della città fino ai 10 anni d'età, portati direttamente da Babbo Natale. "Nonostante l'emergenza, Babbo Natale a Ottaviano arriverà per tutti i bambini. Un sorriso dei nostri piccoli restituisce la speranza a tutti noi ed era doveroso, per l'amministrazione comunale, trovare il modo di provare a farli felici, soprattutto in un periodo così difficile. Per questo, stiamo regalando un giocattolo a tutti i bambini ottavianesi fino ai 10 anni di età" ha dichiarato il sindaco Luca Capasso.

"Circa 2300 giocattoli, diversi a seconda dell'età e del genere – ha proseguito il sindaco Capasso -. La distribuzione è iniziata oggi e proseguirà nei prossimi giorni. E a consegnare i regali, nel massimo rispetto delle regole anti-covid, è direttamente Babbo Natale, che porta anche una lettera ad ogni bambino, dove è scritto che un certo Luca ci teneva tanto a fare questo dono. Ma non è stato solo Luca a voler fare questo regalo speciale. Se siamo riusciti ad attuare questa importante iniziativa, lo dobbiamo all'assessore Virginia Nappo e al suo consueto impegno, al responsabile dell'ufficio scolastico e a tutte le ragazze del servizio civile del Comune che hanno fatto un grande lavoro in questi giorni terribili. Auguro buona domenica a tutti voi col sorriso dei nostri bambini".