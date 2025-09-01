Natale 2025 a Napoli: Villaggio di Babbo Natale in piazza Plebiscito e 150 km di luminarie

Il Comune di Napoli e la Camera di Commercio hanno siglato l’accordo per illuminare la città durante le prossime festività natalizie. La luminarie saranno presenti dal 15 novembre 2025 al 7 gennaio 2026.

Mancano poco più di 100 giorni al Natale 2025, ma il Comune di Napoli ha già il programma per illuminare la città per le prossime festività natalizie. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, ha infatti dato il via all'iniziativa "Illuminiamo Napoli 2025", siglando un protocollo d'intesa con Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio partenopea. Per le luminarie e gli addobbi che adorneranno la città durante il Natale 2025, sono stati stanziati 4,8 milioni di euro; le decorazioni saranno installate entro il 15 novembre e resteranno fino al 7 gennaio 2026.

Alberi, luci e il Villaggio di Babbo Natale in piazza Plebiscito

Ma cosa prevede l'iniziativa "Illuminiamo Napoli 2025" per il prossimo Natale? Nel capoluogo campano saranno installate luminarie e decorazioni luminose per oltre 150 chilometri, ma anche addobbi tridimensionali e grandi alberi di Natale. Inoltre, dall'8 al 21 dicembre 2025, è previsto un Villaggio di Babbo Natale, completamente gratuito, che sarà installato in piazza del Plebiscito, nel cuore della città.

"Quest'anno abbiamo voluto sostenere fortemente il Comune con uno stanziamento di tre milioni di euro per consentire la realizzazione del grande progetto ‘Illuminiamo Napoli 2025'. La città brillerà a festa nelle sue piazze principali, in ogni quartiere, nelle vie dello shopping e negli itinerari turistici. In questo modo rispettiamo la mission dell'Ente che è quella di promuovere e favorire le attività commerciali che attendono con molto interesse il periodo natalizio. Abbiamo voluto che la programmazione dell'iniziativa si svolgesse nei tempi giusti per consentire agli operatori turistici di poterne sfruttare le potenzialità, promuovendola nei circuiti internazionali" ha dichiarato Ciro Fiola.