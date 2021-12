Meteo Natale 2021, il meteorologo Mazzarella: “Pioggia fino al 29 dicembre a Napoli e in Campania” Il Natale 2021 sarà all’insegna della pioggia fino al 29 dicembre. A Fanpage.it parla il meteorologo Mazzarella. “Ma con temperature al di sopra delle medie”

Intervista a Adriano Mazzarella Meteorologo e Fisico, già professore associato di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un Natale e un Santo Stefano all'insegna della pioggia. Feste bagnate quelle che si prospettano su Napoli e la Campania in questo 2021. Il maltempo si esaurirà non prima del 29 dicembre, quando poi lascerà spazio al sole: ma dalla Vigilia di Natale in poi, saranno cinque giorni di forti piogge su tutto il versante campano. Lo ha spiegato a Fanpage.it il meteorologo Adriano Mazzarella. L'ex docente di Fisica all'Università Federico II di Napoli ha raccontato anche le cause di questo Natale sotto la pioggia: pioggia che continuerà almeno fino al 29 dicembre, seppur con temperature alte rispetto alle medie stagionali.

Professore, che tempo ci attende per questo Natale 2021?

A partire dal 24 e fino al 29 dicembre avremo tanta pioggia ma temperature ancora sopra alla media. Questo è il dato anomalo, perché pensavamo che ci sarebbe stato anche un crollo delle temperature. E invece no, ci sarà un anticiclone africano con venti di libeccio che fino al 29 regaleranno un clima mite dal punto di vista delle temperature. Ma compensato da piogge abbondanti, che cadranno copiosamente per tutte le festività e per l'inizio della settimana che porta a Capodanno.

Eppure in questi giorni c'era stato un ritorno del clima mite..

Sì, e ritornerà. Ma non prima del 29 dicembre, quando per l'appunto ci sarà un'inversione di rotta: l'anticiclone africano spazzerà via le nubi e le perturbazioni, portando oltre al caldo anche il sole. Ironicamente, dopo un Natale sotto la pioggia, ci attende un Capodanno all'insegna del caldo, quasi da poter andare a mare perché le temperature schizzeranno sopra i valori medi anche di dieci gradi.

Un clima insomma del tutto anomalo in queste feste.

Esatto, ci attendevamo un clima freddo in questo finale di dicembre, ed invece ci ha sorpreso tutti, perché si sono create le condizioni atmosferiche per le quali avremo da una parte piogge molto abbondanti per quasi una settimana, e dall'altro temperature in aumento su tutta la regione. Fenomeni inattesi ma che ormai sono alle porte e con i quali dovremo fare i conti nelle prossime ore. Se per la Vigilia di Natale le piogge sono attorno al 60% di probabilità, da Natale e fino al 29 dicembre, cadrà molta pioggia e bisognerà stare attenti in caso di allerte meteo.