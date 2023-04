Napoli, via dei Tribunali appena ripavimentata coi fondi Unesco già riaperta dai cantieri: è polemica Proteste degli abitanti e dei negozianti: “Si potevano coordinare meglio i lavori”. Sul posto arrivata anche la Polizia Municipale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Via dei Tribunali, una delle strade più famose del centro storico di Napoli, appena ripavimentata con i fondi dell'Unesco, già riaperta dai cantieri per nuovi interventi sui sottoservizi. La polemica è scoppiata questa mattina. La strada dei Decumani, famosa nel mondo per i siti culturali, le pizzerie, le botteghe artigiane e i locali storici, era appena stata restaurata pochi giorni fa, con la posa dei nuovi sanpietrini. Terminati i lavori, però, la sorpresa per residenti e commercianti questa mattina, quando hanno visto tornare gli operai, questa volta di un'altra società, per riaprire la strada appena rifatta ed effettuare nuovi lavori con una scavatrice.

Proteste dei residenti: "Manca il coordinamento"

Non sono mancate le proteste da parte degli abitanti, che lamentano un mancato coordinamento nei lavori. "Gli interventi sui sottoservizi – argomentano – si potevano fare prima che chiudessero la strada". Secondo quanto riferito da alcuni residenti, "sembra che l'intervento sui sottoservizi, da parte di una nota società, dovesse essere fatto oltre un mese fa. Ma è slittato. Gli operai si sono presentati invece questa mattina con la strada già ripavimentata". I residenti hanno inoltrato segnalazioni dell'accaduto al Comune di Napoli e alle commissioni consiliari. Sul posto sarebbe arrivata anche la Polizia Municipale per chiedere chiarimenti e rasserenare gli animi. "Non è un episodio sporadico – affermano i residenti – purtroppo abbiamo già assistito a cose simili in via Foria e adesso oltre a via tribunali e a via Marina".

I cantieri dell'Unesco per rifare il centro storico di Napoli

Solo lo scorso marzo, il Comune aveva autorizzato il completamento dei lavori di ripavimentazione di via dei Tribunali, nel tratto tra piazzetta Sedil Capuano e via Concezio Muzy, nell’ambito del Grande Progetto Centro Storico di Napoli – valorizzazione sito UNESCO – lotto 2. Per questo motivo, era stato prorogato il senso unico di circolazione, con direzione di marcia verso via Duomo, nel tratto compreso tra vico Sedil Capuano e via Duomo ed il divieto di transito veicolare nel tratto di strada compreso tra vico Sedil Capuano e via Concezio Muzy (ad eccezione dei residenti, mezzi a servizio dell’impresa esecutrice dei lavori, dei mezzi di soccorso e forze dell’ordine).