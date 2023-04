Uomo accoltellato prima di Napoli-Salernitana dopo una lite per motivi di viabilità Un uomo è stato accoltellato all’esterno dello Stadio Maradona di Napoli dopo una lite per motivi di viabilità: se la caverà con 10 giorni di prognosi.

La folla all’esterno dello stadio Maradona di Fuorigrotta prima del match Napoli–Salernitana.

Una banale lite per la viabilità sfociata in una coltellata all'addome: un 38enne napoletano è finito all'ospedale San Paolo, dove dopo le cure del caso è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni, come appreso da Fanpage.it che ha sentito fonti di polizia. La ferita non gli ha leso per fortuna organi vitali: la vicenda è accaduta all'esterno dello Stadio Maradona di Fuorigrotta, prima della partita tra il Napoli e la Salernitana.

Non è ancora del tutto chiara la dinamica dei fatti, in corso di accertamenti, ma che si tratti di una lite per motivi di viabilità è ormai accertato, come riferiscono anche fonti della Questura di Napoli a Fanpage.it. Pare che ad aggredire l'uomo sia stato un automobilista che non riusciva a passare con la propria automobile a causa dell'enorme afflusso di persone in quel momento nel piazzale dello stadio Maradona di Fuorigrotta. La lite tra il 38enne, che si trovava con gli amici con sciarpe e bandiere davanti al Maradona, e l'automobilista sarebbe poi degenerata passando dalle parole ai fatti: l'uomo sarebbe quindi sceso dalla propria vettura sferrando una coltellata al 38enne, ferendolo all'altezza del petto. Sulla vicenda indagano adesso gli agenti della Polizia di Stato: non è escluso che l'identificazione del responsabile dell'aggressione possa essere imminente ed avvenire entro poche ore, trattandosi di una zona ad alta presenza di telecamere di videosorveglianza e, soprattutto, delle tantissime persone presenti in quel momento nel piazzale e che potrebbero aver assistito al tutto, fornendo dunque una ulteriore versione dei fatti alle forze dell'ordine.