Napoli, un tritone di mare avvistato alla Gaiola: è il mollusco con conchiglia più grande del Mediterraneo

A cura di Pierluigi Frattasi

Un "tritone di mare" avvistato nel mare della Gaiola, nel Golfo di Napoli. Si tratta della specie di molluschi con conchiglia più grande del Mediterraneo. Può arrivare anche a 40 cm, quasi mezzo metro. Nello specifico, l'esemplare avvistato a Napoli misurava circa 30 centimetri. L'avvistamento è stato fatto qualche giorno fa dal gruppo di biologi marini del Parco sommerso di Gaiola, coordinati dal Direttore del Parco, Maurizio Simeone, durante le attività di ricerca scientifica e monitoraggio subacqueo sui banchi rocciosi profondi della Zona Speciale di Conservazione Gaiola-Nisida, svolte nell'ambito del Progetto URCHIN.

La conchiglia può arrivare a 40 centimetri

Gli studiosi si sono imbattuti in uno splendido e rarissimo esemplare di Charonia lampas, comunemente detto tritone di mare, il gasteropode marino più grande del Mediterraneo. La specie negli ultimi decenni ha subito un'enorme rarefazione in tutto il Mediterraneo a causa dell'inquinamento del mare, e della pesca indiscriminata soprattutto per la bellezza e grandezza unica della sua conchiglia. Raggiunge infatti i 30-40 centimetri di lunghezza e mostra un mantello chiazzato, con base grigio biancastra e macchie molto compatte di colore arancio o più scure (rossastre). Anticamente la conchiglia era utilizzata come strumento musicale e come corno da nebbia dai pescatori.

Il tritone di mare è una specie protetta

La specie è oggi protetta ed è inserita nell’allegato II della Convenzione di Berna e nell’allegato II del Protocollo SPA/BIO della Convenzione di Barcellona. Vive su fondali detritici e rocciosi, soprattutto all'interno della biocenosi del Coralligeno, oltre i 20 metri di profondità, su cui si sta concentrando il Progetto URCHIN – Underwater Research Coralligenous Habitat In Naples portato avanti dal Parco Sommerso di Gaiola nell’ambito del Programma di Ricerca del Progetto Centro Nazionale “National Biodiversity Future Center” con il sostegno del CNR.

Maurizio Simeone, Direttore del Parco della Gaiola, ha dichiarato:

"Un avvistamento più unico che raro che sottolinea l'importanza biologica fondamentale di questo tratto di costa dove sono ancora presenti gli ultimi banchi di Coralligeno della costa napoletana. Un habitat fondamentale, riconosciuto quale hot spot di biodiversità del Mediterraneo e per questo tutelato sia dalla Convenzione di Barcellona che dalla Direttiva Habitat".

Per Guido Villani, biologo marino e fotografo subacqueo esperto dei fondali del Golfo,

"È una segnalazione di grandissimo valore biologico ed interessa scientifico. È un organismo ormai estremamente raro, tra l'altro un bellissimo esemplare adulto che impiega decine di anni per raggiungere quelle dimensioni".

I timori per la nuova fogna di Bagnoli

Il Parco della Gaiola non nasconde i timori per la prossima realizzazione del nuovo scolo fognario di Bagnoli-Coroglio:

Questo incontro con il tritone marino su questi fondali, non può non riportare l'attenzione su quanto si è appreso recentemente circa il rischio che tutto ciò venga perso per sempre. Paradossalmente infatti il PRARU di Bagnoli ha individuato proprio quest'area e questi splendidi banchi coralligeni come area sacrificale per convogliare, raddoppiandone la portata, tutti gli scarichi di troppo pieno dell'intera area occidentale di Napoli (Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo e Pianura).

E aggiunge:

Il progetto prevede infatti il raddoppio degli scarichi sulla linea di costa tra l'Isola di Nisida ed il Parco della Gaiola (portata massima che passerà dagli attuali 100m3/sec a 206m3/sec), e la realizzazione anche di nuovi scarichi sui fondali proprio in prossimità dei 3 banchi di coralligeno che ospitano il magnifico tritone e tantissime altre specie tutelate. Specie ed habitat fondamentali che sono valse a quest'area la designazione quale Zona Speciale di Conservazione della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", il cui scopo è proprio quello di "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato".

Quindi conclude:

Naturalmente il Parco Sommerso di Gaiola ha già espresso in tutte le sedi il proprio parere negativo a queste scellerate opere, con una dettagliata relazione tecnica che mette in evidenza i gravissimi rischi per la salvaguardia di questo scrigno di biodiversità unico della nostra Città che, ricordiamolo, custodisce ben 15 diverse comunità biologiche marine, 3 habitat oggetti di tutela Europea, di cui 1 habitat prioritario, ed oltre 20 specie protette. Fortunatamente il Parco non è solo in questa battaglia di civiltà, perché al MASE sono giunte oltre 80 osservazioni tecniche contrarie da parte di ricercatori, professori universitari, associazioni ambientali, tecnici, mondo della cultura e semplici cittadini. Speriamo che la bellissima Charonia lampas, assieme alle tantissime altre specie fondamentali sopravvissute fino ad oggi sui fondali della Gaiola, non debbano essere ancora una volta ennesime vittime della cecità umana.