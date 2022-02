Napoli, un minuto e mezzo per rubare l’auto da un parco privato: il video del furto Nelle immagini di videosorveglianza di un parco privato, le fasi di un furto d’auto: in un minuto e mezzo i ladri scappano con una vettura di grossa cilindrata.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un minuto e mezzo per entrare in un parco privato, rubare un'automobile, e scappare dal cancello d'ingresso automatico. In un minuto e mezzo, la vettura sparisce e il proprietario se ne accorge solo il giorno dopo, a cose fatte. Stavolta il tutto è stato ripreso da una telecamere di videosorveglianza all'interno del parco, con il proprietario che ha poi inviato il video al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che lo ha poi diffuso sui social.

Le immagini delle telecamere

Nelle immagini, datate 28 dicembre 2021 e registrate alle 4.25 di notte, si vedono due persone entrare in un parco privato a Secondigliano, quartiere settentrionale di Napoli. I due armeggiano sotto l'automobile di grossa cilindrata, riuscendo a fare aprire le portiere senza che scatti l'allarme. A quel punto, saliti a bordo dell'automobile e recuperato il telecomando del cancello elettrico all'interno della vettura, non hanno avuto problemi ad aprire il cancello automatico e scappare a bordo della vettura appena rubata. "Francesco, ti mando il video del furto della mia auto a Secondigliano. Bisognerebbe fare una iniziativa contro la seconda industria criminale dopo la droga, il cavallo ritorno che è aumentato del 90%", commenta lo sfortunato proprietario della vettura. Proprio quella del cavallo di ritorno è una piaga che da sempre colpisce la città di Napoli, per lo più riguardando automobili e motorini che vengono sottratti (talvolta anche con la forza) ai legittimi proprietari ai quali poi viene chiesta una cifra elevata per la restituzione. Spesso, tuttavia, le vittime si rivolgono alle forze dell'ordine, riuscendo così a far catturare i ladri. Ma c'è anche chi, mestamente, accetta il ricatto e paga per riavere il proprio mezzo.