Napoli, turista perde soldi in strada, lei li raccoglie e li restituisce: premiata operatrice Asia Stefania Scala, giovane operatrice ecologica, ha ricevuto una lettera di encomio dall’Asia, azienda di rifiuti del Comune di Napoli. Lo scorso settembre la 27enne ha restituito dei soldi a un turista che li aveva appena persi in strada.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Stava pulendo l'ingresso della Galleria Umberto I, in via Toledo, nel cuore di Napoli, quando ha notato un turista perdere un mazzetto di banconote: senza esitazione, si è avvicinata allo straniero e glielo ha fatto notare. Questo quanto accaduto lo scorso 20 settembre in centro a Napoli: protagonista della vicenda Stefania Scala, 27 anni, operatrice ecologica dell'Asia – la società che gestisce i rifiuti nel Comune di Napoli – e che proprio oggi ha deciso di premiare la sua giovane dipendente per quel gesto altruista, tributandole una lettera di encomio.

"L'apprezzamento dell'azienda per la professionalità e l'impegno dimostrato durante l'impegno della sua mansione" scrive Asia nella lettera di encomio per Stefania Scala, che le è stata consegnata dall'amministratore Domenico Ruggiero e dai direttori Carlo Lupoli e Benino Maddaluno. "La nostra forza quotidiana ci viene data dai risultati che il Comune sta ottenendo in tutti i settori di lavoro concreto sulla città. Noi di Asia sentiamo la forte responsabilità che abbiamo nei confronti della città e dei cittadini e continuiamo con grande impegno" ha detto Ruggiero.

Stefania Scala ha invece raccontato che, poco dopo l'accaduto, il turista è tornato indietro, intenzionato a darle una ricompensa, che lei ha rifiutato. "Mi ha raccontato che l'avrebbe subito raccontato ai suoi amici, molti dei quali sapendo che sarebbe venuto a Napoli gli avevano consigliato di stare attento alle rapine, parlavano male dei napoletani mi ha detto e invece lui avrebbe loro portato subito il racconto di un fatto che li smentisce. Questo è il miglior ringraziamento per una Napoli che lavora" ha detto la 27enne.