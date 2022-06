Napoli, troppo rumore sotto casa: tassista protesta e viene accoltellato alla schiena L’uomo, 49 anni, è stato medicato all’ospedale Pellegrini e giudicato guaribile in 10 giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Ormai a Napoli gli episodi di violenza, che potrebbero trasformarsi in tragedia da un momento all'altro, sono all'ordine del giorno. Anche nella serata di ieri, giovedì 2 giugno, mentre si celebrava la Festa della Repubblica Italiana, un altro fatto di sangue in città: un uomo di 49 anni è stato accoltellato durante una lite. Dai primi rilievi effettuati dai carabinieri, che indagano sulla vicenda, pare che il 49enne – che di professione fa il tassista – fosse sceso in strada sotto casa sua, in via Francesco Girardi, ai Quartieri Spagnoli, per protestare contro il troppo rumore, le urla e gli schiamazzi che gli recavano disturbo. Al culmine di una lite con alcuni ragazzi, però, il 49enne è stato accoltellato alla schiena da mano ignota: trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini, gli è stata riscontrata una ferita lacero-contusa giudicata guaribile in 10 giorni. Le indagini per fare piena luce sull'accaduto e individuare il responsabile dell'aggressione sono affidate ai carabinieri della compagnia Napoli Centro.

Un 21enne ferito a colpi di pistola durante un tentativo di rapina

A Ponticelli, periferia Est della città, questa notte un 21enne è stato invece ferito con due colpi di pistola durante un tentativo di rapina. Accompagnato da un conoscente all'ospedale Villa Betania, al 21enne sono state riscontrate ferite all'avambraccio e alla coscia. Ai carabinieri, che indagano sulla vicenda, il 21enne ha raccontato di essere stato avvicinato da due sconosciuti nei pressi della villa comunale di Ponticelli che hanno cercato di rapinarlo: uno di loro ha poi esploso tre colpi di pistola, due dei quali hanno colpito il 21enne.