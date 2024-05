video suggerito

Napoli, troppe risse e violenza tra minorenni: associazioni di mamme incontrano prefetto e forze dell'ordine Questo pomeriggio, negli uffici della Prefettura di Napoli, associazioni di mamme hanno incontrato il prefetto Michele di Bari e i rappresentanti delle forze dell'ordine: lo scopo dell'incontro, cercare di porre un freno alla violenza giovanile.

A cura di Valerio Papadia

Episodi di vandalismo e risse che, spesso purtroppo, sfociano anche nel sangue: violenza dilagante tra giovanissimi, anche minorenni, nei fine settimana a Napoli. E allora, nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 maggio, negli uffici della Prefettura di Napoli il prefetto Michele di Bari, unitamente al questore, al comandante provinciale dei carabinieri e a quello della Guardia di Finanza, hanno incontrato un gruppo di mamme in rappresentanza di associazioni e comitati riuniti nella Rete per la Sicurezza dei minori e degli adolescenti che spesso, negli ultimi mesi, hanno organizzato incontri e flash mob per sensibilizzare sul tema della violenza giovanile.

Le mamme presenti hanno manifestato al prefetto e ai rappresentanti cittadini delle forze dell'ordine il senso di insicurezza e pericolo che vivono i genitori, ma anche gli stessi ragazzi, nel frequentare i luoghi napoletani della movida più frequentati durante il weekend, nonché l'apprensione per gli episodi di violenza che si sono registrati in città nelle ultime settimane.

In programma più controlli delle forze dell'ordine nei luoghi della movida

Dal canto suo, il prefetto Michele di Bari si è impegnato per intensificare i controlli da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nei luoghi della movida che, durante il fine settimana, sono maggiormente frequentati da giovani e giovanissimi. Verranno inoltre pianificati specifici servizi di controllo del territorio, anche ad Alto Impatto, che vedrà impegnate le forze dell'ordine e la polizia locale.