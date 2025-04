Napoli-Torino, la reazione dei tifosi in volo alla vittoria è virale: il video su TikTok Un video caricato su TikTok da una tifosa mostra la reazione dei tifosi napoletani alla notizia della vittoria del Napoli conto il Torino ieri sera al Maradona. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Vincenzo Cimmino

"Il Napoli ha vinto due a zero". È l'annuncio che ieri sera, dopo la partita tra gli azzurri e il Torino, è esploso ovunque. In ogni quartiere della città, in ogni suo vicolo. Addirittura in volo, durante le fasi finali di un viaggio Ryanair. A testimoniarlo è un video, diventato in poco tempo virale, caricato su TikTok da una tifosa napoletana, Giada Nettuno. Immagini che in queste ore, da ieri notte, stanno facendo il giro del web. Nel breve filmato si sente un nutrito gruppo di supporter del Napoli, dei quali fa parte anche la Nettuno, chiedere notizie alle hostess di bordo sull'esito del match disputato nella serata di ieri al Maradona.

"E inoltre", annuncia con una certa soddisfazione l'hostess, "signore e signori, a grande richiesta dei nostri tifosi del Napoli, il Napoli ha vinto due a zero". Una notizia che fa scoppiare la goia dei viaggiatori. Proprio nelle immagini, loro, si abbandonano alle grida di felicità e ai cori da stadio. La squadra del cuore si segue ovunque, si sa. E sempre dappertutto i tifosi cercano di rimanere aggiornati sui suoi risultati. In casa, in trasferta e, a quanto pare, anche in cielo. Proprio come la Nettuno che ha titolato il suo video "Sempre nel mio cuore Napoli. Pov: sei in aereo ma vuoi restar aggiornata sulla partita Napoli-Torino".

A sbloccare la situazione, ieri, è stato il centrocampista Scott McTominay. Con la sua doppietta il Napoli torna capolista piazzandosi a +3 punti dall'Inter, sconfitto in casa dalla Roma poche ore prima del match che ha visto impegnati gli azzurri e i torinesi. In città si torna così a sperare e online si possono già trovare i gadget, non ufficiali, con il quarto scudetto.