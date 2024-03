Napoli-Torino, corse extra per la metropolitana Linea 2 dopo la partita Corse extra venerdì 8 marzo al termine dell’anticipo Napoli-Torino: da Campi Flegrei cinque corse verso la Stazione Centrale, due verso Pozzuoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Corse straordinarie della Linea 2 della metropolitana in vista di Napoli-Torino di venerdì 8 marzo allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Nell'anticipo della Serie A, spostato al venerdì alle 20.45 per permettere agli azzurri di riposare un giorno in più in vista del match di Champions League in programma martedì a Barcellona, saranno dunque aumentate le corse della Linea 2 della metropolitana partenopea gestita da Trenitalia.

In particolare, saranno cinque le corse in più da Campi Flegrei verso Napoli San Giovanni-Barra, ed altre due in direzione Pozzuoli. Come di consueto, chiuderà invece dalle 21.30 la fermata di Piazza Leopardi. L'ingresso a Campi Flegrei sarà contingentato: vale a dire, come di consueto, i tifosi potranno entrare a gruppi per non affollare sottopassi e soprattutto le banchine. "È preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno", suggerisce Trenitalia: sarà infatti ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto al personale dedicato che, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, indirizzerà poi i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. "La biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta fino al termine dell’evento", spiega ancora Trenitalia, che aggiunge: "Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security".