Napoli, tavolini gratis di bar e ristoranti fino al 30 giugno: proroga del Governo, ma Comune contrario Il Governo Meloni approva la proroga per le concessioni di occupazione di suolo per i locali. Il sindaco Manfredi: “Non la condivido, faremo nuovo regolamento”

A cura di Pierluigi Frattasi

I tavolini gratis per bar e ristoranti a Napoli potranno restare altri 6 mesi. Nella manovra della Finanziaria nazionale del Governo Meloni è arrivata la proroga fino al 30 giugno 2023 della possibilità "per i pubblici esercizi titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di posare in opera temporaneamente, senza previa autorizzazione, su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività degli esercizi stessi".

La proroga recepita anche a Napoli: è ufficiale

L'autorizzazione era in scadenza il 31 dicembre 2022. È stato approvato, infatti, l'emendamento proposto dal parlamentare della Lega, Gianluca Cantalamessa, nella commissione Bilancio della Camera. La proroga sarà recepita anche dal Comune di Napoli, come confermato a Fanpage.it da fonti di Palazzo San Giacomo, anche se il sindaco Gaetano Manfredi ha espresso perplessità. "Si tratta di una legge dello Stato – spiegano da Palazzo San Giacomo – e sarà osservata da tutti, non solo dal Comune. Il sindaco ha espresso perplessità, come è suo diritto".

Il sindaco: "Non lo condivido, il Covid è finito"

L'iniziativa era partita nel 2020 per aiutare i ristoratori a superare la crisi del Covid. Si diede la possibilità ai gestori di poter ampliare l'installazione di tavolini e ombrelloni gratuitamente, con procedure semplificate. Il provvedimento è stato poi prorogato di volta in volta fino ad oggi. Ma il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è contrario all'ultima proroga arrivata ieri. "Non sono d'accordo con queste proroghe – dice – ormai la pandemia è finita. Bisogna tornare a un regime ordinario facendolo con una progressività, ma è necessario tornare a una situazione ordinata perché non possiamo avere tavolini ovunque. Mi auguro che si torni a un regime ordinario".

Il Comune prepara il nuovo regolamento per i dehors

Il tema è stato anche al centro del tavolo al Ministero dell'Interno, della scorsa settimana, dove Manfredi si è confrontato con i sindaci di Roma e Milano, Gualtieri e Sala, e con il ministro dell'Interno, Piantedosi. Il Comune di Napoli sta lavorando al nuovo disciplinare dei dehors. "A breve approveremo la nuova regolamentazione – dice il primo cittadino – che adotteremo come Giunta. È un disciplinare che viene da un lungo lavoro fatto anche per sistemare bene il decoro perché noi dobbiamo coniugare l'attività commerciale, che vogliamo sostenere e promuovere, ma con il decoro della città".