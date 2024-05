video suggerito

Napoli, studenti pro Palestina occupano con le tende il cortile dell’università a Porta di Massa Studenti per la Palestina hanno occupato questa mattina il chiostro della sede di Porta di Massa dell’Università Federico II a Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sulla scia di quanto accaduto a New York e Boston, anche gli studenti universitari italiani protestano per la Palestina e per i continui bombardamenti che i civili stanno subendo a opera di Israele. Come già accaduto nei giorni scorsi a La Sapienza a Roma e all'Alma Mater Studiorum a Bologna, anche gli studenti dell'Università Federico II di Napoli oggi hanno dato vita a una protesta, occupando con le tende il chiostro della sede di Porta di Massa, dove sorgono il Dipartimento degli Studi Umanistici e le facoltà letterarie. Come detto, gli studenti hanno montato alcune tende sul prato del chiostro, esponendo anche bandiera della Palestina.

Non è la prima volta che gli studenti della Federico II scendono in campo per la Palestina. Già all'inizio dello scorso mese di aprile, alcuni esponenti della Rete studentesca per la Palestina avevano occupato gli uffici del Rettorato, nella sede centrale di corso Umberto I, proprio a poca distanza dalla sede di Porta di Massa, esponendo bandiere e striscioni pro Palestina e chiedendo l'interruzione dei rapporti tra l'università partenopea e Israele.