Napoli, sprofonda tombino in Vico delle Nocelle a Materdei: strada chiusa alle auto La stradina del centro storico che collega via Imbriani a via Salvator Rosa è chiusa alle auto da 3 giorni, proteste dei residenti.

È chiuso da lunedì sera alle auto Vico delle Nocelle a Napoli, a causa dello sprofondamento della strada in corrispondenza di un tombino. Sul posto è intervenuta subito una squadra dell'Abc, che però, avendo rilevato che il dissesto sarebbe riconducibile ad un condominio privato e non all'impianto fognario pubblico e, per questo, non ha eseguito interventi di riparazione. Siccome sulla carreggiata è presente un cedimento e quindi non è transitabile, il Comune di Napoli l'ha chiusa, su disposizione della Protezione Civile.

Una situazione che sta creando non pochi disagi agli abitanti, visto che si tratta di una storica stradina residenziale, dove affacciano molti condomini, che collega via Matteo Renato Imbriani a via Salvator Rosa, utilizzata spesso anche dalle ambulanze del 118 per tornare indietro verso il Museo, evitando di fare un lungo giro per via Battistello Caracciolo e piazza Mazzini e di restare bloccate nel traffico.

Stamattina, dal Comune di Napoli è stata notificata la diffida al condominio ad intervenire ad horas per riparare il guasto. La Protezione Civile, spiegano fonti di Palazzo San Giacomo, ha vietato il transito alle auto. Il Comune per questo ha disposto la chiusura della strada che è stata transennata con il nastro bianco e rosso e resterà interdetta fino all'intervento del privato. Altrimenti, il Municipio procederà in danno. Al momento, intanto, molti condomini, dove vivono anche anziani e disabili, sono rimasti isolati e sono raggiungibili solo a piedi. Mentre non c'è una data certa di quando la strada potrà essere riaperta alla circolazione veicolare e i disagi potrebbero quindi proseguire anche nei prossimi giorni.