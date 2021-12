Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, sprofonda la strada ai Camaldoli: famiglie sgomberate e bus deviati Evacuate temporaneamente 2 famiglie. Via Nazareth interdetta ai mezzi pesanti: deviate le linee bus C44, 143, 144.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sprofonda la strada ai Camaldoli, sgomberate due famiglie e bus deviati in via Nazareth, che è stata interdetta ai mezzi pesanti. Il cedimento è avvenuto nella giornata di ieri. "Fino a nuova disposizione – spiega Salvatore Passaro, consigliere dell'VIII Municipalità – è stato interrotto il transito dei veicoli pesanti in via Nazareth – Camaldoli, causa sprofondamento stradale. Pertanto le linee Anm C44, 143, 144, limitano il loro percorso in Piazza Nazareth". Non è la prima volta che in via Nazareth si verificano dissesti stradali, purtroppo. "Anche per questi motivi – spiega Passaro – riteniamo necessaria ed urgente una verifica di tutti i sottoservizi, per scongiurare il rischio di nuovi crolli".

Sul posto ieri pomeriggio sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici dell'acquedotto Abc e gli operatori della Protezione Civile, per avviare le operazioni di messa in sicurezza e di verifica. Via Nazareth è un'importante arteria di collegamento tra la zona collinare di Napoli, la zona ospedaliera e il Comune di Marano. Da qui, la necessità di una rapida risoluzione del problema. Ieri, nella zona c'è stato anche il sopralluogo del consigliere comunale Carlo Migliaccio, presidente della Commissione Ambiente del Comune di Napoli, nonché dei consiglieri dell'VIII Municipalità Salvatore Passaro e Francesco Ruggiero.

Nelle scorse ore, un'altra maxi-voragine si è aperta in strada a Casavatore, comune a nord di Napoli, un edificio con 15 famiglie in pieno centro è stato provvisoriamente sgomberato per le operazioni di messa in sicurezza. Mentre i tecnici e gli operai del Comune hanno iniziato le indagini per capire il motivo del cedimento.