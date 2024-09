Video di

Napoli, sposo portato in una (finta) cassa da morto per l'addio al celibato: il video diventa virale Un addio al celibato "fuori dal comune" a Napoli: lo sposo entra nel locale in una finta bara con fiori e ceri. Il video pubblicato dalla trattoria Nennella.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un addio al celibato fuori dal comune quello visto l'altra sera a Napoli, con lo sposo che è entrato nel ristorante accompagnato dai propri amici all'interno di una finta bara. Il tutto tra le risate di camerieri, clienti e amici che erano presenti in quel momento. "Gli amici dello sposo, per l’addio al celibato lo hanno portato da noi così. Noi gli abbiamo preparato le pietanze e i suoi amici le condoglianze", ironizza sui canali social la Trattoria "Nennella", lo storico locale napoletano (noto anche per i "voli d'angelo" cui spesso si prestano i clienti e di recente trasferitosi in piazza Carità dopo una lunga esistenza nel cuore dei Quartieri Spagnoli), dove si è svolto l'inusuale cerimonia. Lo sposo, per l'occasione, ha comunque fatto il gesto scaramantico delle corna mentre veniva portato in sala. All'interno della finta bara anche fiori e ceri, come una "vera" cerimonia funebre.

Se si tratti di un modo scaramantico per "propiziare" il matrimonio non è dato saperlo. Sicuramente la particolare cerimonia ha fatto sorridere molte persone, anche su internet, che ne hanno apprezzato il gesto apotropaico: del resto, fin dall'alba dei tempi gli uomini sono soliti fare gesti che oggi si definirebbero "scaramantici" per allontanare malocchio, sfortuna e quant'altra. Quello delle corna, per esempio, è tipicamente mediterraneo e si pensa derivi dal fatto che il corno, in antichità, fosse considerato un simbolo di opulenza e buona sorte. Un gesto diverso, invece, avviene nei paesi del nord Europa, dove il gesto di fare le corna è sostituito dal "bussare sul legno", lontano parente, forse del "toccare ferro" nostrano.