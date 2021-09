Napoli, sospesi tre militari della Guardia di Finanza: avevano merce sequestrata in casa

Dopo un ingente sequestro di fuochi d’artificio operato alla fine del 2020, i tre finanzieri invece di distruggerli avevano deciso di tenere i botti in casa: 235 chili in tutto il materiale pirotecnico rinvenuto nelle loro abitazioni. In casa di uno di loro è stata rinvenuta anche merce contraffatta sequestrata dalla Finanza nei mesi scorsi.