Napoli, si tuffa nella Fontana del Carciofo in piazza Trieste e Trento e poi mette il video su TikTok Il gesto in pieno giorno, davanti a tantissimi turisti, che hanno assistito allibiti alla scena.

A cura di Valerio Papadia

Hanno fatto il giro del web e stanno facendo molto discutere le immagini che arrivano dal cuore di Napoli e che ritraggono un uomo che, con tanto di cuffia e salvagente, si tuffa nella Fontana del Carciofo, manufatto monumentale che sorge nella centralissima piazza Trieste e Trento. Il video, girato in pieno giorno, davanti a decine e decine di turisti, che assistono un po' incuriositi e un po' allibiti alla scena, è stato pubblicato poi su TikTok, diventando virale.

Sui social in tanti condannano il gesto

Le immagini hanno attirato, però, anche molte critiche, visto che il gesto è stato tacciato come sconsiderato, soprattutto per il valore storico, artistico e culturale della Fontana del Carciofo. Il video, infatti, è stato ripreso anche dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che lo ha pubblicato sulla sua pagina Facebook. Tanti i commenti al post del consigliere regionale che condannano il gesto: "Napoli sta diventando la capitale dell'impunità" scrive un utente, mentre altri sottolineano come, in una piazza centrale e affollata come quella, non ci fosse nessun rappresentante delle forze dell'ordine a impedire che l'uomo facesse il bagno nella Fontana del Carciofo.

La Fontana del Carciofo già danneggiata nel 2020

La Fontana del Carciofo di piazza Trieste e Trento – la cui costruzione risale agli anni Cinquanta, restaurata completamente nel 2015 – era già stata, suo malgrado, al centro di un altro fatto di cronaca nel 2020 quando, in occasione della vittoria della Coppa Italia da parte del Napoli, venne letteralmente presa d'assalto dei tifosi, rimanendo danneggiata; il danno venne poi riparato repentinamente.