Napoli si mobilita per Nabeel, il bimbo malato arrivato da Gaza: tante richieste per aiutare il piccolo e la famiglia Gara di solidarietà per il bimbo di due anni e mezzo, affetto da una rara malattia del sistema immunitario, che è arrivato all'ospedale Santobono da Gaza. L'ospedale, ringraziando tutti quelli che hanno offerto sostegno, fa sapere che il bimbo e la sua famiglia hanno già ricevuto tutto l'aiuto possibile.

A cura di Valerio Papadia

Napoli e i napoletani si sono mobilitati per il piccolo Nabeel, il bambino di due anni e mezzo che, ieri, è stato ricoverato all'ospedale Santobono; il bimbo, affetto da Malattia granulomatosa cronica, una rara patologia del sistema immunitario, è arrivato da Gaza, in fuga dalla guerra, per ricevere terapie salvavita nel nosocomio pediatrico napoletano. La cittadinanza, venuta a conoscenza della sua storia, ha offerto supporto, doni e beni di prima necessità per aiutare Nabeel e la sua famiglia, come rende noto oggi la Fondazione Santobono-Pausilipon, che tuttavia precisa come il bimbo e i suoi parenti abbiano ricevuto tutto il supporto necessario.

"Ringraziamo tutti per l’interesse, che ci riempie il cuore di gioia e speranza, ma vogliamo rassicurarvi: Nabeel e i suoi familiari hanno ricevuto tutto ciò di cui hanno bisogno. Con la nostra Fondazione abbiamo provveduto ad acquistare abiti, scarpe e tutto quello che può servire ad una persona che è costretta a vivere fuori casa" scrive la Fondazione Santobono-Pausilipon.

"Una volta usciti dall’ospedale, per il tempo delle cure – scrive ancora la Fondazione – saranno ospiti nelle nostre case di accoglienza presso le quali provvederemo anche al loro vitto. Ci occuperemo del loro traporto e di tutto quello che potrà servire loro. Tutto questo possiamo farlo solo grazie all’aiuto di tutti voi. Le donazioni che ci fate nel corso dell’anno, la scelta di destinare il vostro 5 x 1000 a noi significa proprio questo: consentirci di poter affrontare qualunque emergenza e poter rendere meno complesso qualunque ricovero o percorso di cura".