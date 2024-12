video suggerito

Napoli scoppia di turisti? Il sindaco Manfredi rigetta le critiche: “Preferisco avere una città troppo piena e non povera” Il sindaco di Napoli Manfredi: “Tanti turisti? preferisco avere una città piena perché porta lavoro. Ma bisogna migliorare l’organizzazione dei servizi” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Ammette le carenze («dobbiamo sempre più spingere sull'organizzazione dei servizi») ma sul tema overtourism, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli è convinto che i benefici dell'ondata di turisti superino di gran lunga i problemi. La sortita del primo cittadino arriva il giorno dopo le immagini di Spaccanapoli straripante di visitatori nel weekend, tanto da creare un unico blocco umano e dopo le lamentele dei residenti che spiegano: «Siamo prigionieri in casa, ostaggi della folla. E qui non riesce nemmeno ad arrivare una ambulanza». Gli importanti flussi turistici che saranno accolti da Napoli sono legati al weekend dell'Immacolata ma anche alla finale di X Factor che per la prima volta si tiene all'aperto, in piazza del Plebiscito giovedì 5 dicembre. : «Stiamo – spiega Manfredi – vivendo una grande crescita economica della città e ciò significa lavoro per decine di migliaia di persone e crescita del reddito. Il turismo porta presenze. Io preferisco una città piena, anche troppo piena, piuttosto che una città vuota e povera».

Il discorso si sposta poi sui bed and breakfast di Napoli e sui controlli. È di pochi giorni fa la notizia della tragedia consumatasi in un B&b di piazza Municipio, la morte di una giovane asfissiata dai fumi di materiale elettrico andato in cortocircuito. Sui controlli delle attività ricettive il sindaco di Napoli dice: «La responsabilità dei controlli di sicurezza sui b&b dipende anche da norme nazionali che oggi non ci sono e quindi noi sempre di più stiamo lavorando sull'emersione: con il codice unico abbiamo, entro fine anno, la possibilità di regolarizzare tutti i b&b». «Credo – conclude – che chi verrà a Napoli troverà una città accogliente, sicura e anche in grado di includere tutti».