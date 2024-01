Napoli, scontro tra 3 scooter, 16enne rischia la vita al CTO: nessuno aveva assicurazione e patente Incidente stradale all’incrocio tra via Janfolla e via Vittorio Veneto. Tre feriti, il più giovane in pericolo di vita all’Ospedale CTO. Indagini della Polizia Locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

L'incrocio tra via Janfolla e via Vittorio Veneto

Violento incidente stradale tra tre scooter all'incrocio tra via Vincenzo Janfolla e via Vittorio Veneto, a Miano, quartiere nord di Napoli. Nello scontro si sono registrati tre feriti, il più grave è un ragazzo di 16 anni, originario di Piscinola, ricoverato in ospedale al Cto dei Colli Aminei, dove è in prognosi riservata in pericolo di vita. Nessuno dei tre conducenti, secondo le prime indagini della Polizia Locale, aveva mai conseguito la patente di guida e tutti e tre gli scooter non erano assicurati. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte di venerdì 4 gennaio 2024, a quanto apprende Fanpage.it, ma se ne avuta conoscenza solo ora. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale dell'UO Avvocata, per il primo intervento, ai quali si sono poi aggiunti gli agenti del Reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Colonnello Jocelito Orlando.

Napoli, incidente stradale tra 3 conducenti in scooter: tutti senza assicurazione e patente

Ancora da accertare la dinamica di quanto avvenuto. Secondo le prime ricostruzioni, attorno a mezzanotte del 4 gennaio, il 16enne, che non aveva mai conseguito la patente, alla guida di uno scooter Honda SH125 senza assicurazione, con a bordo un altro passeggero, di 24 anni, di Secondigliano, percorreva via Vittorio Veneto, quando all'incrocio del semaforo di via Janfolla, si è scontrato violentemente per motivi ancora da chiarire con un Piaggio Cruiser, senza assicurazione, guidato da un 24enne di Scampia senza patente perché mai conseguita. Quest'ultimo veicolo, era spento e in avaria, e veniva spinto da un terzo scooter Honda SH, senza assicurazione, guidato da un 21enne di Scampia, anche lui senza patente, perché mai conseguita.

Sul posto anche la mamma del 16enne, il ragazzo grave al CTO

Poco dopo sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, dell'Uo Avvocata e dell'Uo Infortunistica Stradale, e l'ambulanza del 118 che ha prestato il primo soccorso al 16enne. Sul posto c'era anche la mamma. Pesante il bilancio. Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone. Il ragazzo di 16 anni inizialmente era stato classificato come codice verde e portato al Pronto Soccorso del CTO, afferente all'Ospedale dei Colli. Nella notte, però, le sue condizioni sono peggiorate, con referto di "prognosi riservata e imminente pericolo di vita", anche se il ragazzo era cosciente e collaborativo. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Il passeggero 24enne, che era a bordo con lui, è stato trasportato in codice giallo e medicato all'Ospedale Cardarelli.

Il 21enne di Scampia, a bordo dell'Honda SH, è stato medicato all'Ospedale Cardarelli e sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici, in quanto era l'unico a non aver parlato con la polizia municipale e non si conosceva il suo stato psicofisico. Illeso il 24enne conducente dello scooter Piaggio. Tutti e tre i veicoli sono stati sottoposti a sequestro penale. Sono risultati tutti senza assicurazione e i conducenti non hanno mai preso la patente ed erano già stati sanzionati in precedenza. I caschi bianchi hanno fatto i rilievi fotografici e disposto l'acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Sono in corso le indagini per capire chi abbia eventualmente passato l'incrocio senza rispettare il semaforo.

Uno dei veicoli coinvolti nello scontro / Fanpage.it