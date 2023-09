Napoli-Salerno, si potenzia la tratta: due nuove corse da lunedì 11 settembre Trenitalia fa sapere che i due nuovi collegamento saranno in coincidenza con treni di alta velocità e porteranno 930 posti in più.

A cura di Vincenzo Piccolo

Napoli e Salerno sempre più vicine, non calcisticamente ma geograficamente. Trenitalia, in accordo con Regione Campania, che ha fatto richiesta del servizio, ha fatto sapere che a partire da lunedì prossimo, 11 settembre, saranno attivate due nuove corse che collegheranno la stazione di Napoli Centrale in piazza Garibaldi con la stazione di Salerno. Il potenziamento della storica linea regionale Salerno-Napoli porterà un incremento di 930 posti in più al giorno.

Gli orari delle nuove corse

Il progetto di potenziamento della tratta è stato pensato per coincidere con due Frecce: il primo partirebbe da Salerno alle 5:10 per arrivare alle 6:13 a Napoli Centrale, dove ad attenderlo ci sarebbe il treno alta velocità 9612 in partenza alle 6.30. In coincidenza della Freccia 9431 in arrivo a Napoli alle 21:48, partirebbe il secondo da Napoli alle 22 con arrivo a Salerno alle 23:06. Le fermate intermedie coperte sarebbero Nocera Inferiore, Pompei, Torre Annunziata Centrale, Torre del Greco e Portici.

L'importanza del collegamento Napoli-Salerno

Con un traffico passeggeri giornaliero pari a circa 17.000 persone, il collegamento tra i due capoluoghi è di importanza cruciale sia per la regione Campania e sia per la società Trenitalia (Società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane). Inoltre la stazione di Salerno, già da più di dieci anni, è un servita da treni di alta velocità sia di Ferrovie dello Stato e sia di Italo (Nuovo Trasporto Viaggiatori), un ulteriore passo in avanti per una città che sta attirando tanti investitori.