video suggerito

Napoli, ruba smartphone dallo scooter a turista svizzero e lo trascina: gambe fratturate, 41 giorni di prognosi Turista svizzero di 32 anni rapinato in via San Giovanni Maggiore Pignatelli nella zona dei Decumani di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

143 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Piomba su un turista con lo scooter e gli strappa lo smartphone al volo dalle mani, facendo cadere il malcapitato che sbatte violentemente a terra. Ginocchia fratturate e prognosi di 41 giorni per la guarigione. La vittima è un turista svizzero di 32 anni che stava passeggiando tranquillamente per il centro storico, questa notte, sabato 5 ottobre 2024, quando è stato assalito dal ladro. Tecnicamente in questi casi si parla di rapina impropria, quando, cioè si commette uno scippo e si fa male alla persona.

Rapina ai Decumani, ferito turista svizzero 32enne

Il furto è avvenuto attorno all'1,00 di notte, in via San Giovanni Maggiore Pignatelli, nella zona dei Decumani di Napoli, a pochi passi da piazza San Domenico Maggiore e da via Mezzocannone, strade gettonatissime della movida napoletana. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima un turista svizzero di 32enne aveva subito una rapina.

Le indagini dei carabinieri

Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare che una persona a bordo di uno scooter avrebbe sottratto lo smartphone al 32enne. Durante lo scippo, la vittima sarebbe caduta. Il 32enne è stato trasferito nell’ospedale Vecchio Pellegrini. Per lui 41 giorni di prognosi e ricovero per la frattura della rotula chiusa sinistra e frattura del ginocchio sinistro. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma per ricostruire quanto accaduto.

Leggi anche Abbandona i suoi tre cani nel cortile della scuola: denunciato un 40enne

Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare il responsabile della rapina e identificarlo.