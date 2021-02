Disagi e ritardi oggi fin da stanotte sulla tratta ferroviaria Napoli-Caserta direzione Roma: stanotte poco prima delle 5 traffico sospeso tra San Marcellino e Villa Literno per un guasto alla linea ad Albanova; alle ore 7 traffico in graduale ripresa in direzione Napoli, e sospeso tra San Marcellino e Villa Literno in direzione Roma e un aumento dei tempi di percorrenza schizzato fino a 60 minuti per i treni instradati sull'itinerario alternativo via Cassino.

Lunga la lista dei treni cancellati e sostituiti con bus alternativi:

• R 34386 Napoli Centrale (4:13) – Roma Termini (7:29): limitato a Gricignano (5:12)

• R 21040 Napoli Centrale (4:31) – Formia (5:43): limitato a San Marcellino (4:53)

• R 21054 Napoli Centrale (5:00) – Roma Termini (7:34): limitato ad Aversa (5:23)

• R 21039 Formia (5:05) – Napoli Centrale (6:23): origine da Aversa (5:59)

• R 21056 Napoli Centrale (5:10) – Roma Termini (8:07): cancellato da Aversa (5:30) a Villa Literno (5:49)

• R 5894 Benevento (5:20) – Roma Termini (8:27): limitato a Caserta (6:07)

• R 21053 Roma Termini (5:31) – Napoli Centrale (8:12): limitato a Villa Literno (7:33)

• R 21041 Formia (6:03) – Napoli Centrale (7:25): origine da San Marcellino (6:53)

• R 21060 Napoli Centrale (6:20) – Roma Termini (9:03): limitato ad Aversa (7:57)

• R 21043 Formia (6:37) – Napoli Centrale (8:00): origine da Aversa (7:30)

• R 21431 Villa Literno (8:05) – Napoli Centrale (8:51): origine da Aversa (8:21)

• R 21418 Napoli Centrale (8:42) – Villa Literno (9:25): limitato ad Aversa (9:05)

• R 21415 Villa Literno (9:40) – Napoli Centrale (10:23): origine da Aversa (9:56)

Treni cancellati e sostituiti con bus:

• R 21042 Napoli Centrale (5:31) – Formia (6:50)

• R 21420 Napoli Centrale (6:42) – Villa Literno (7:25)

• R 21044 Napoli Centrale (7:00) – Formia (8:12)

• R 21045 Formia (7:52) – Napoli Centrale (9:10)

• R 21066 Napoli Centrale (8:20) – Roma Termini (11:04)

• R 21413 Villa Literno (8:40) – Napoli Centrale (9:23)

• R 21424 Napoli Centrale (9:42) – Villa Literno (10:25)

"Maggior tempo di percorrenza fino a 210 minuti per i treni in viaggio", comunica il servizio Infomobilità.

Treni instradati sulla linea Napoli – Roma via Cassino con maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti:

• IC 582 Salerno (5:28) – Roma Termini (9:55): i passeggeri in partenza da Roma Ostiense e diretti a Formia e Latina e i passeggeri in partenza da Napoli Centrale e diretti ad Aversa possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia

• IC 701 Roma Termini (6:26) – Taranto (12:55): i passeggeri da e per Formia e Latina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia

• IC 510 Salerno (6:26) – Torino Porta Nuova (17:40): i passeggeri da e per Formia e Latina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia

• ICN 1960 Siracusa (21:45) – Roma Termini (9:51): i passeggeri da e per Formia e Latina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia

• ICN 35299 Torino Porta Nuova (21:55) – Salerno (9:11): i passeggeri da e per Formia e Latina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia