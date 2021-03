Ancora un rider aggredito a Napoli: si tratta di un giovane di 25 anni, ora ricoverato all'ospedale Cardarelli con una grave ferita ad un polmone, causatagli da una coltellata che gli sarebbe stata inferta probabilmente nel corso di una rissa. Ma sul fatto vige il massimo riserbo da parte degli agenti di polizia, che stanno indagando sulla vicenda. Il tutto è avvenuto a Napoli nella serata di ieri, nei pressi di piazza Madonna dell'Arco a Miano, non distante dal locale McDonald's del quartiere della periferia nord partenopea.

Non è chiaro cosa sia accaduto: inizialmente si era pensato ad una rapina, ma l'ipotesi che ha preso corpo nelle ore successive è che possa essersi trattato di una rissa avvenuta sul posto e che avrebbe coinvolto anche altri ragazzi, tra cui forse anche qualche altro rider. La polizia sta cercando di ricostruire la vicenda dalle testimonianze dei presenti: non è escluso che qualche telecamera di videosorveglianza in zona possa aver ripreso il tutto. Ad avere la peggio è stato il 25enne rider che è stato colpito da una coltellata al fianco, che gli ha causato anche danni a un polmone. Si trova ora ricoverato in gravi condizioni: la prognosi resta riservata. All'arrivo della polizia sul posto, fuggi fuggi generale e dunque al momento difficile anche capire chi fosse presente in piazza in quel momento. Poco dopo il ricovero del giovane all'ospedale Cardarelli, si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco un altro giovane, con diverse contusioni e che avrebbe spiegato di essere rimasto ferito proprio nella stessa zona del rider accoltellato. Gli inquirenti non si sbilanciano e lasciano aperte tutte le piste.