Napoli-Rangers: rimosse 60 auto in divieto di sosta, denunciati 18 parcheggiatori abusivi Altre 60 vetture in divieto di sosta rimosse durante una partita del Napoli, multati anche 18 parcheggiatori abusivi e 40 motorini. Avviate 6 procedure di Daspo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Altra raffica di rimozioni forzate durante una gara del Napoli: stavolta è toccato a 60 veicoli essere portati nei depositi dalla Polizia Municipale, tutti parcheggiati in divieto di sosta. Il fenomeno sta diventando una consuetudine durante le gare casalinghe degli Azzurri, tanto in campionato quanto in Champions League. E non ha fatto eccezione il match tra Napoli e Rangers, con lo stadio Diego Armando Maradona che ha fatto registrare quasi il tutto esaurito.

Rimossi 60 veicoli e sanzionati 18 parcheggiatori abusivi

Gli agenti di polizia hanno scoperto in primis 18 parcheggiatori abusivi nel piazzale dello stadio e dintorni, altro fenomeno illegale particolarmente diffuso in tutta Napoli e che in zona stadio nel giorno delle partita si intensifica particolarmente. Rimosse col carro attrezzi invece ben sessanta vetture, tutte parcheggiate in divieto di sosta. Per lo stesso motivo sono state invece multato altre 40 motociclette. Inoltre, nel piazzale dello stadio sono stati scoperti anche rivenditori di gadget, panini e bibite senza autorizzazione: per cinque di loro è anche scattato il sequestro della merce in vendita.

Avviate 6 procedure di Daspo

Non solo: i poliziotti hanno anche denunciato cinque persone tra i 18 e i 29 anni per aver scavalcato dal settore inferiore a quello superiore della Curva A, mentre un sesto loro coetaneo è stato denunciato per aver opposto resistenza ad uno steward dello stadio: per tutti è stata avviata la procedura di Daspo. Altre tredici persone, tra i 19 e i 54 anni, sono state invece sanzionato perché durante i controlli all'ingresso dello stadio Diego Armando Maradona, erano in possesso di sostanze stupefacenti di vario tipo per uso personale.